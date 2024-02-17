Ученые США провели анализ опасности браслетов смарт-часов для здоровья человека

Группа американских ученых провела уникальное исследование, которое вызвало серьезные опасения относительно безопасности смарт-часов и фитнес-браслетов, популярных у множества людей.

Результаты исследования оказались весьма обескураживающими: до 95% браслетов для умных часов содержали опасно высокое количество бактерий. Эти бактерии имели потенциал вызвать серьезные заболевания, включая пневмонию и сальмонеллез.

Ученые обнаружили, что концентрация бактерий в браслетах существенно различалась в зависимости от материала, из которого они были изготовлены.

Браслеты из резины и пластика содержали наибольшее количество микроорганизмов, что объясняется их пористой структурой, способствующей размножению бактерий.

С другой стороны, металлические браслеты, особенно золотые или серебряные, были практически стерильными, так как эти материалы не являются благоприятной средой для размножения бактерий.

Однако, наиболее тревожным фактом стало то, что владельцы фитнес-браслетов часто не уделяют должного внимания дезинфекции ремешков.

Это повышает риск передачи инфекций и возможность заболевания серьезными болезнями. Отсутствие регулярной дезинфекции может быть особенно опасно, учитывая бактериальную нагрузку, выявленную в браслетах.