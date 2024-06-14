Ученые США и КНР назвали самым лучшим гибридный рабочий график

Ученые из США и Китая провели исследование, в результате которого был определен наиболее выгодный формат работы для компаний и коллективов.

Согласно их выводам, оптимальным является гибридный график, при котором сотрудники проводят несколько дней в неделю в офисе и несколько дней работают удаленно. Это решение признано выигрышным как для компаний, так и для коллективов.

Ранее проведенные исследования по влиянию удаленной работы на сотрудников давали противоречивые результаты.

Некоторые исследователи утверждали, что удаленная работа может снизить риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как другие указывали на отрицательное влияние на физическую форму и социальную активность. Большинство исследований также указывали на снижение производительности при удаленной работе.

Однако ученые из Стэнфордского университета, Китайского университета Гонконга и Пекинского университета провели эксперимент, в котором приняли участие 1612 сотрудников китайской компании Trip.com, одного из крупнейших туристических онлайн-агентств.

Исследователи пришли к выводу, что грамотное управление гибридной работой, сочетающей офисные и удаленные дни, не уступает по продуктивности полностью очной работе. Они также обнаружили, что сотрудники на неруководящих должностях увольнялись реже при гибридном графике работы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

В рамках эксперимента, сотрудникам, родившимся в четные числа месяца, предложили работать в офисе пять дней в неделю, а тем, кто родился в нечетные числа месяца, позволили работать из дома два дня в неделю.

Для оценки результативности были использованы данные обзоров продуктивности за полгода, карьерного роста в течение двух лет, детальные оценки производительности и количество написанных строк кода.

Исследователи также провели опросы участников до и после начала эксперимента, чтобы изучить их отношение к гибридной работе и восприятие собственной продуктивности. Они обнаружили, что удаленная коммуникация часто вызывает предубеждение у сотрудников друг против друга.

Гибридный график работы снизил уровень увольнений среди неруководящих сотрудников, особенно среди женщин, а также среди тех, кто проживал далеко от рабочего места. Компания Trip.com оценивает свои экономические выгоды от такого подхода в несколько миллионов долларов.

При этом производительность сотрудников не пострадала при использовании гибридного графика работы. Сотрудники продемонстрировали схожие показатели производительности, как при полностью офисной работе, так и при полностью удаленной работе.

Это позволяет сделать вывод о том, что гибридный график работы может быть эффективным и удовлетворять потребностям как компаний, так и сотрудников.