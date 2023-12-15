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Ученые создали лампы, которые помогают уснуть

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Учёные создали более совершенные «человеческие» лампочки, помогающие поддерживать естественный циркадный ритм организма.

Лампочки способны автоматически подстраивать свою яркость и температуру цвета под естественный световой цикл суток. Они излучают синий свет длиной 480 нм днём и «теплый» свет 450 нм вечером. Это снижает негативное воздействие искусственного освещения на выработку мелатонина.

Учёные протестировали лампы на 22 мужчинах в течение 3 дней. Было выявлено, что при их использовании уровень мелатонина перед сном повышался на 12,2%, а днём — снижался на 21,9% по сравнению с обычным освещением.

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