Ученые создали лампы, которые помогают уснуть

Учёные создали более совершенные «человеческие» лампочки, помогающие поддерживать естественный циркадный ритм организма.

Лампочки способны автоматически подстраивать свою яркость и температуру цвета под естественный световой цикл суток. Они излучают синий свет длиной 480 нм днём и «теплый» свет 450 нм вечером. Это снижает негативное воздействие искусственного освещения на выработку мелатонина.

Учёные протестировали лампы на 22 мужчинах в течение 3 дней. Было выявлено, что при их использовании уровень мелатонина перед сном повышался на 12,2%, а днём — снижался на 21,9% по сравнению с обычным освещением.