Ученые создали девайс в виде шестого пальца на руке

Шестой палец на руке человека оказался очень полезным, ведь он позволяет, держать одной рукой кружку и этой же рукой перемешивать ложкой сахар.

Ученые создали дополнительный большой палец, который уже протестирован добровольцами и все без труда справились с его управлением.

Для крепления «помощника» используется ремни, которые оборачивают запястье.

Самым интересным стало то, что управлять дополнительным пальцем добровольца пришлось с помощью датчиков, прикрепленных к большим пальцам ног.

Передача сигнала производится по беспроводной технологии. Управлять механическим устройством можно вращая пальцами ног. Таким образом, можно менять направление и силу хвата дополнительного пальца.