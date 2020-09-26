Ученые создали датчик загрязнения воздуха для смартфонов

О новой разработке рассказали ученые из Австралии, которым и удалось создать датчик, способный измерять уровень загрязнения воздуха, находясь в смартфоне.

Команда австралийских ученых задалась целью создать самый маленький подупроводниковый датчик измерения концентрации наночастиц в воздухе.

В результате они создали устройство, получившее следующие размеры: 12х9х3 мм. Благодаря таким габаритам датчик можно встроить в носимую электронику.

В частности, упоминаются не только смартфоны, но и смарт-часы или фитнес-трекеры.

Устройство работает в режиме реального времени и сможет предупреждать пользователя, если в окружающей среде опасный уровень наночастиц.