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Ученые создали датчик загрязнения воздуха для смартфонов

26.09.2020 11:40

О новой разработке рассказали ученые из Австралии, которым и удалось создать датчик, способный измерять уровень загрязнения воздуха, находясь в смартфоне. Ученые создали датчик загрязнения воздуха для смартфонов
Команда австралийских ученых задалась целью создать самый маленький подупроводниковый датчик измерения концентрации наночастиц в воздухе.

В результате они создали устройство, получившее следующие размеры: 12х9х3 мм. Благодаря таким габаритам датчик можно встроить в носимую электронику.

В частности, упоминаются не только смартфоны, но и смарт-часы или фитнес-трекеры.

Устройство работает в режиме реального времени и сможет предупреждать пользователя, если в окружающей среде опасный уровень наночастиц.

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