Ученые «Сириуса» разрабатывают систему предупреждения о землетрясениях

В центре «Сириус» ученые работают над созданием системы предупреждения о землетрясениях и других геоопасностях. Эта система будет полезна в регионах России, где часто происходят тектонические процессы, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Недавно в Сочи произошло несколько землетрясений разной силы. Ученые используют эти события для исследований, чтобы лучше понять сейсмическую активность в районе Большого Сочи и описать тектонические процессы.

Это поможет уменьшить негативные последствия землетрясений и связанных с ними явлений, таких как оползни и цунами.

В рамках проекта планируется провести аналогичные измерения по всей Сочинской агломерации, установить пункты постоянного наблюдения и организовать оперативную передачу данных в единый центр управления.