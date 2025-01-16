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Ученые «Сириуса» разрабатывают систему предупреждения о землетрясениях

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В центре «Сириус» ученые работают над созданием системы предупреждения о землетрясениях и других геоопасностях. Эта система будет полезна в регионах России, где часто происходят тектонические процессы, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Недавно в Сочи произошло несколько землетрясений разной силы. Ученые используют эти события для исследований, чтобы лучше понять сейсмическую активность в районе Большого Сочи и описать тектонические процессы.

Это поможет уменьшить негативные последствия землетрясений и связанных с ними явлений, таких как оползни и цунами.

В рамках проекта планируется провести аналогичные измерения по всей Сочинской агломерации, установить пункты постоянного наблюдения и организовать оперативную передачу данных в единый центр управления.

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