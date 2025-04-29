Ученые Сеченовского университета создали ортез с программируемой жесткостью

В Первом МГМУ имени И. М. Сеченова разработали инновационный реабилитационный ортез, который адаптирует жесткость фиксации под конкретную травму лучезапястного или голеностопного сустава, сообщили в пресс-службе вуза. Устройство изготавливается индивидуально с помощью технологий 3D-сканирования и 3D-печати, что позволяет точно повторять анатомические особенности пациента. В зависимости от тяжести повреждения ортез может быть гибким и легко снимаемым при легких травмах или жестким и прочным при переломах.

Разработчики отмечают, что ортез рентгенопрозрачен, что даёт возможность контролировать процесс заживления без снятия фиксатора. Материал изделия пропускает воздух и не боится воды, благодаря чему пациенты могут принимать душ, что выгодно отличает его от традиционных тканевых или гипсовых повязок. Кроме того, устройство отличается низкой себестоимостью и коротким сроком изготовления — от заказа до готового изделия проходит не более трёх суток.

Автор разработки, студентка Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Анастасия Смагина, подчеркнула, что возможность варьирования жесткости повышает эффективность реабилитации при травмах связок и некоторых видах переломов. Новинка уже привлекла внимание медицинского сообщества и может найти применение в спортивной медицине и физиотерапии.

Использование 3D-технологий в медицине становится одним из ключевых направлений развития, а создание таких адаптивных ортезов открывает новые перспективы в лечении травм опорно-двигательного аппарата, делая процесс восстановления более комфортным и эффективным для пациентов