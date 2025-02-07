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Ученые Росатома разработали плазменный двигатель для космических полетов

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Ученые Росатома создали плазменный электрореактивный ракетный двигатель, предназначенный для дальних космических перелетов. Лабораторный прототип уже построен и демонстрирует тягу не менее 6 Н и удельный импульс не менее 100 км/с.

Двигатель, работающий в импульсно-периодическом режиме с мощностью до 300 кВт, обещает значительно повысить скорость космических аппаратов и сократить потребление топлива, передает ТАСС.

Это может сократить время полета на Марс до 30-60 дней, что снизит риски, связанные с космическим излучением.

Для испытания прототипа в Троицке создается масштабный экспериментальный стенд, который позволит имитировать условия космического пространства.

Этот проект является частью национального проекта по развитию новых атомных и энергетических технологий в России.

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