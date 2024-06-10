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Ученые разработали портативный 3D-принтер размером с монету

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Портативный 3D-принтер может иметь значительный потенциал в медицине и инженерии, обеспечивая более гибкое и быстрое создание объектов с высокой степенью индивидуализации.

Ученые разработали портативный 3D-принтер размером с монету

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Техасского университета в Остине разработали портативный 3D-принтер на основе миниатюрного чипа размером с монету.

Это устройство может создавать трехмерные объекты, используя реконфигурируемые световые лучи и жидкую смолу, которая затвердевает при воздействии видимого света.

Прототип чипа не содержит подвижных частей, а вместо этого использует массив крошечных антенн толщиной всего 160 нанометров. С помощью модуляторов на основе жидких кристаллов чип контролирует скорость и направление оптического сигнала, перемещая световой луч в нужном направлении.

В настоящий момент чип способен создавать двухмерные узоры. Однако ученые планируют разработать систему, в которой фотонный чип будет находиться внутри резервуара со смолой и сможет «печатать» трехмерные объекты. Это позволит врачам создавать индивидуальные компоненты медицинского оборудования и инженерам быстро изготавливать прототипы.

 

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