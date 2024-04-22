Ученые разработали новую батарею с возможностью зарядки за несколько секунд

Ученые Корейского института науки и технологий (KAIST) разработали инновационный тип аккумулятора, способного заряжаться за считанные секунды.

Этот гибридный натриево-ионный аккумулятор обладает большой емкостью и увеличенной плотностью энергии по сравнению с традиционными литий-ионными батареями.

Одной из особенностей новой разработки является то, что натрий является гораздо более распространенным элементом на Земле, чем литий, что делает производство аккумуляторов на его основе более дешевым и перспективным.

Исследователи объединили материалы анодов и катодов, которые используются в суперконденсаторах, что позволяет аккумулятору обладать сверхбыстрой зарядкой и высокой емкостью.

Эта новая технология может стать альтернативой литий-ионным аккумуляторам и иметь применение в различных электронных устройствах, включая смартфоны и электромобили.

Текущие натриево-ионные батареи и конденсаторы обладают малой плотностью мощности и ограниченным числом перезарядок.

Поэтому исследователи сосредоточились на гибридном варианте аккумуляторов, который может использовать преимущества обоих типов и обеспечивать высокую плотность энергии и мощности при быстрой зарядке.

Ученые сообщают, что их разработка может достигать до 247 Вт·ч/кг плотности энергии и до 34 748 Вт·ч/кг плотности мощности.