Ученые разработали ИИ для диагностирования коронавируса по звукам кашля

Поскольку миллионы людей во всем мире борются с симптомами COVID-19 , группа «молчаливых пациентов» может даже не знать, что они больны и распространяют вирус. Бессимптомные люди по определению не имеют физических симптомов болезней, которые они переносят. Однако исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) говорят, что у них все-таки могут проявляться симптомы — по звуку кашля. В их исследовании была создана программа искусственного интеллекта, которая может определить, есть ли у кого-то коронавирус, по звуку его кашля.

Исследователи запрограммировали свою модель искусственного интеллекта на тысячи различных записанных случаев кашля как у здоровых, так и у больных добровольцев. Когда они вводили записи новых пациентов, система точно выявила 98,5% кашля, исходящего от людей с подтвержденным случаем COVID-19. AI также успешно выбрал 100% бессимптомных случаев от добровольцев, которые сообщили об отсутствии каких-либо симптомов, но дали положительный результат на вирус.

Сейчас команда работает над превращением своей модели в удобное приложение. В случае утверждения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, приложение предоставит людям неинвазивный и быстрый способ ежедневно проверять себя во время пандемии.

Команда Массачусетского технологического института отмечает, что исследователи работали над аудиопросмотрами до того, как началась чрезвычайная ситуация с коронавирусом. Их группа, в частности, изначально создала эту модель искусственного интеллекта для выявления болезни Альцгеймера .

Хотя дегенеративное неврологическое состояние в основном связано с потерей памяти, оно также влияет на мышцы и голосовые связки. Обладая этими знаниями, исследователи обучили общий алгоритм машинного обучения под названием ResNet50 для обнаружения изменений силы голосовых связок. Субирана обучил нейронную сеть, используя коллекцию аудиокниг, содержащую более 1000 часов речевых файлов. Модель искусственного интеллекта может в конечном итоге определить разницу между подобными мирами, такими как «они» и «то» или «тогда».

Система также может распознавать эмоции говорящего по тону его голоса . Команда говорит, что это ключ к выявлению болезни Альцгеймера, потому что пациенты, как правило, проявляют большее разочарование, когда пытаются выговорить слова. Программа научилась оценивать эти настроения и распределять их по категориям, включая нейтральное, спокойное, счастливое и грустное.

Наконец, команда закашлялась. Используя записи кашля пациентов, модель искусственного интеллекта может анализировать легкие и дыхательную функцию кашля. Также был добавлен алгоритм обнаружения мышечной деградации, чтобы помочь ИИ отличать сильный кашель от более слабого.

Обладая всеми этими данными, авторы исследования обнаружили, что технология может эффективно проверять болезнь Альцгеймера на основе силы голосовых связок пациента, настроения, производительности легких и мышечной деградации.

Как только началась пандемия, команда Массачусетского технологического института сменила курс и начала изучать свою модель, чтобы увидеть, сможет ли она обнаружить COVID. Исследователи говорят, что появляется все больше свидетельств того, что пациенты с коронавирусом также страдают от неврологических симптомов и временных мышечных нарушений.

Команда создала веб-сайт для сбора аудиозаписей от добровольцев, в том числе многих с коронавирусом. Из почти 200000 аудио образцов принудительного кашля группа смогла найти 2500 записей, сделанных подтвержденными пациентами с COVID-19. Многие из этих пациентов также не имели симптомов . После добавления дополнительных случайных образцов в качестве контроля команда выбрала 4000 образцов кашля, чтобы обучить свою модель искусственного интеллекта проверке вируса.

Исследователи говорят, что тесты не только демонстрируют поразительную точность в обнаружении пациентов с коронавирусом, но и обнаруживают «поразительное сходство между дискриминацией при болезни Альцгеймера и COVID». Они добавляют, что те же четыре биомаркера для обнаружения болезни Альцгеймера также эффективно блокируют вирус.