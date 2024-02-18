Главная » Новости

Ученые провели анализ: игра «Тетрис» помогает снизить тревожность и стресс

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Научные исследования показали, что игра «Тетрис» может быть полезной для людей, страдающих от тревожных расстройств, вызванных травматическим опытом.

Участники эксперимента, которые испытывали сильный стресс, играли в «Тетрис» после воспоминаний о травме.

Оказалось, что игра помогает справиться с негативными мыслями и стрессом, так как она предоставляет альтернативный стимул и отвлекает от негатива.

Эти результаты показывают, что различные визуализационные методы, такие как игры, рисование и сборка паззлов, могут быть эффективными способами борьбы со стрессом и тревожными воспоминаниями.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.