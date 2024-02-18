Ученые провели анализ: игра «Тетрис» помогает снизить тревожность и стресс

Научные исследования показали, что игра «Тетрис» может быть полезной для людей, страдающих от тревожных расстройств, вызванных травматическим опытом.

Участники эксперимента, которые испытывали сильный стресс, играли в «Тетрис» после воспоминаний о травме.

Оказалось, что игра помогает справиться с негативными мыслями и стрессом, так как она предоставляет альтернативный стимул и отвлекает от негатива.

Эти результаты показывают, что различные визуализационные методы, такие как игры, рисование и сборка паззлов, могут быть эффективными способами борьбы со стрессом и тревожными воспоминаниями.