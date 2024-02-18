COVID-19 «бьёт» по мозгу человека и забирает у него до 20 лет жизни

Исследование, проведенное учеными Ливерпульского университета, обнаружило, что длительное заболевание COVID-19 может привести к старению мозга на 20 лет.

У пациентов, перенесших тяжелую форму COVID-19, были выявлены признаки черепно-мозговой травмы, такие как затуманенность мозга, потеря памяти и проблемы с концентрацией внимания, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные исследования.

Когнитивные тесты показали, что у этих пациентов были нарушения в когнитивных способностях, а сканирование мозга выявило уменьшение определенных областей мозга, связанных с вниманием.

Пациенты также страдали от психических расстройств, включая депрессию и тревогу. Исследование подтверждает, что COVID-19 может иметь серьезные последствия для психического здоровья и мозговой активности.