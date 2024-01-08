Ученые придумали и разработали уникальный поисковый беспилотник

В прошлом году количество людей, заплутавших в российских лесах, увеличилось на 35 процентов. Для более эффективного поиска и спасения заблудившихся людей, ученые Санкт-Петербургского госуниверситета разработали уникальный дрон, который может найти человека по его крику.

Квадрокоптер облетает территорию и фиксирует GPS-координаты того, кто кричит. Ученые провели эксперименты с различными звуковыми сигналами и выбрали сигнал пожарной тревоги, который хорошо слышен и на большой высоте, и на большом расстоянии.

Однако, если человек заплутал без мобильного телефона, то его единственный способ привлечь внимание — крик. Для этого был разработан дрон с акустической системой, способной выделять человеческий голос из окружающих шумов.

Ученым помогла работа с оперными певцами, которые помогли выделить уникальные тона голосов каждого человека. Кроме того, разработчики создали компактный и легкий дрон, который может летать до 45 минут и имеет возможность складываться.

Проект также предусматривает использование нескольких дронов одновременно, которые могут взаимодействовать друг с другом и действовать как группа без центра управления. Ученые получили разрешение на тестовые полеты и надеются, что их разработка поможет упростить работу поисковиков и волонтеров.

Источник: РГ.