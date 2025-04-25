Ученые предупредили, что магнитные бури грозят россиянам в начале мая

В первой половине мая на Земле ожидается серия магнитных бурь, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По прогнозу ученых, значительные возмущения геомагнитного поля возможны 2 мая, а также в период с 5 по 7 мая. Несмотря на ожидаемые колебания, экстремального характера явления не примут — их сила не превысит уровня G1.

Специалисты подчеркивают, что мощных ударов в долгосрочной перспективе не предвидится, однако вероятность внезапных магнитных бурь остается. Такие процессы способны оказывать влияние на здоровье метеочувствительных людей, вызывая ухудшение самочувствия.

На данный момент на планете продолжаются магнитные бури уровня G2. По данным ученых, они могут сохраниться до конца 23 апреля и частично 24 апреля. Их возникновение связано с воздействием крупной корональной дыры, излучающей быстрый солнечный ветер.

Магнитные бури классифицируются по пяти уровням интенсивности — от G1 до G5. Слабые бури могут вызывать незначительные сбои в работе энергосистем и влиять на маршруты миграции птиц и животных. Более сильные возмущения способны нарушать коротковолновую радиосвязь, работу навигационных систем, а также вызывать перебои в электросетях.