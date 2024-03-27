Ученые предложили технологию для предотвращения выгорания OLED-экранов

Проблема выгорания OLED-панелей широко распространена и над ней постоянно работают, однако пока серьезных решений не найдено.

Ученые из Кембриджского университета предложили технологию для предотвращения выгорания OLED-экранов. Они уже провели исследование, в котором основная идея заключается в использовании новой технологии производства синих светодиодов.

Проблема выгорания OLED-экранов возникает из-за длительного вывода на них одного и того же статичного изображения, например, виджета в углу экрана. Синие субпиксели являются основной причиной сокращения срока службы OLED-панелей.

Ученые предлагают «упаковать» эти синие субпиксели в особую полимерную оболочку, что позволит снизить риск выгорания экрана и сделает производственный процесс более эффективным.

Однако следует отметить, что новая технология находится на стадии разработки и еще далека от внедрения в реальные устройства. Производители будут вынуждены полностью пересмотреть производственный процесс для внедрения панелей нового типа.