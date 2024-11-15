Ученые Пермского Политеха представили наиболее точный метод расчета радиусов дренирования для добычи нефти

Снижение уровня добычи нефти из традиционных месторождений и потребность в извлечении углеводородов из низкопродуктивных залежей, таких как карбонатные коллекторы, становятся важными задачами для нефтяной промышленности. Для эффективного извлечения нефти из таких залежей ученые и инженеры разрабатывают системы скважин, при этом ключевым моментом является точный расчет радиуса области дренирования, который определяет, какой объем нефти можно извлечь из подземных резервуаров.

Ученые Пермского Политеха провели исследование, в ходе которого сравнили два популярных метода расчета радиуса дренирования — метод, использующий программное обеспечение Kappa Workstation (модуль Saphir), и уравнение Э. Б. Чекалюка. Для проверки точности этих методов ученые использовали данные о карбонатных отложениях одного из месторождений, включая параметры, такие как обводненность, давление, газовый фактор и гидропроводность пласта.

Результаты показали значительные различия между методами, что подчеркивает важность выбора наиболее точного способа для практического применения. Анализ показал, что метод Saphir дает более достоверные результаты, так как радиусы дренирования, рассчитанные с его помощью, имеют прямую зависимость от пластового давления, забойного давления и гидропроводности пласта, в то время как у метода Э. Б. Чекалюка связь наблюдается только с последним параметром.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что программный модуль Saphir более точно описывает фактические данные и позволяет получить более полное описание зависимости радиусов дренирования от параметров пласта, что важно для повышения эффективности разработки нефтяных месторождений.