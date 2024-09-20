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Ученые нашли способ получать «чистое» топливо из углекислого газа

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Следователи из Токийского университета создали электрохимический элемент, который может эффективно преобразовывать бикарбонат — продукт, получаемый при улавливании углерода, — в формиат. Этот процесс является важным шагом в создании экологически чистого топлива.

Ученые нашли способ получать "чистое" топливо из углекислого газа

Данная технология решает проблемы, связанные с улавливанием углерода, и показывает результаты, сопоставимые с традиционными методами, которые обычно требуют больше энергии. Исследователи отмечают важность превращения CO2 в полезные химические вещества для достижения углеродно-нейтрального будущего.

Одна из главных проблем заключается в том, что многие технологии утилизации углерода требуют чистого углекислого газа, что может быть энергоемким процессом.

Ученые предлагают альтернативу в виде реакционного улавливания углерода, при котором CO2, растворенный в бикарбонате, может быть использован напрямую для создания формиата без дополнительных затрат на очистку.

Для решения этой задачи исследовательская группа разработала новый электрохимический элемент. В его конструкции электроды из каталитического материала отделены от полимерной мембраны пористой мембраной из целлюлозы. В процессе работы ионы водорода генерируются на одном электроде и переходят к бикарбонатным ионам, образуя CO2, который затем преобразуется в формиат на другом электроде.

Результаты экспериментов показали высокую эффективность нового элемента — 85% электронов преобразуются в формиат. Элемент также демонстрирует стабильность более 30 часов, обеспечивая почти полное превращение бикарбоната в формиат. После удаления воды получается твердое кристаллическое топливо.

Исследователи надеются, что их разработка станет важным шагом к экологически чистым технологиям.

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