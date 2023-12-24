Ученые нашли последствия для мозга после продолжительного использования смартфона

Группа учёных из Германии и Италии провела исследование, связавшее чрезмерное использование смартфонов с изменениями в мозге.

В эксперименте приняли участие 39 человек, разделённых на две группы в зависимости от уровня привязанности к гаджету. Испытуемые выполняли задания, тестирующие когнитивные функции, при этом их мозг сканировался с помощью МРТ.

Учёные выявили характерные нейронные паттерны, свойственные зависимости. У наиболее «привязанных» к смартфонам испытуемых активность в отвечающей за контроль импульсов части мозга была наименьшей.

Подобные изменения ранее наблюдались при исследованиях иных видов зависимости.

Вместе с тем, учёные признают, что выводы делать рано из-за небольшого числа участников. Тем не менее работа указывает на возможную взаимосвязь чрезмерного использования гаджетов с изменениями в мозговой деятельности.