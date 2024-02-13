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Ученые нашли и назвали неожиданную причину ожирения офисных работников

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Исследование проводили ученые из США, которые выяснили, что холодный воздух в офисе способствует набору веса. Именно поэтому люди, которые постоянно работают в офисе могут набирать вес.

При этом стоит сразу оговорится, что речь не идет о холодных зимах, тут дело оказалось в кондиционерах.

Слишком длительное нахождение в прохладных офисах замедляет обмен веществ, а если такое происходит, то организм расходует меньше калорий.

Исследование показало, что в среднем в офисах поддерживается температура 21,1 градуса, а это достаточно низкая температура для человека, тем более если он неподвижен.

 

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