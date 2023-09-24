Ученые кофейную гущу смогли использовать для 3D-печати

Ученые изучают вторичные ресурсы и их использование в 3D-принтере. Исследователи из Университета Колорадо разработали экологически чистый материал для 3D-печати на основе кофейной гущи.

Отход от кофейного производства высушивают и смешивают со связующими веществами — ксантановой камедью и карбоксиметилцеллюлозой. Полученную пасту загружают в обычный 3D-принтер.

Изделия, напечатанные таким материалом, сопоставимы по прочности с неармированным бетоном. Это позволяет снизить негативное воздействие производства на окружающую среду, так как после использования объекты биоразлагаются.

Новый материал может найти широкое применение — от садоводства до бытовых товаров.