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Ученые КНР придумали растягивающуюся в 50 раз литий-ионную батарею

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Ученые из Китая разработали эластичные литий-ионные аккумуляторы, которые способны растягиваться в 50 раз от исходной длины. Для создания этих аккумуляторов исследователи использовали технологии и материалы, аналогичные тем, что применяются при производстве контактных линз.

Ученые КНР придумали растягивающуюся в 50 раз литий-ионную батарею

Основой аккумуляторов является тонкая пленка проводящей пасты с углеродной сажей. Кроме того, в разработке использовались серебряные нанопроводники, а также литийсодержащие катодные и анодные компоненты.

Конструкция аккумуляторов покрыта гибким материалом из полидиметилсилоксана, который позволяет им сохранять форму и обеспечивает пластичность. По сравнению с аккумуляторами на основе жидкого электролита, эластичные аккумуляторы способны вместить в шесть раз больше энергии.

Новые батареи демонстрируют стабильную емкость заряда даже после 1000 циклов перезарядки. Они могут быть скручены и растянуты без потери своих свойств. Эта технология может найти применение в различных устройствах, включая смарт-часы, медицинские носимые приборы и умную одежду.

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