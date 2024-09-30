Ученые изобрели способный работать в согнутом состоянии процессор

Компания Pragmatic Semiconductor анонсировала гибкий микропроцессор Flex-RV, основанный на архитектуре RISC-V. Этот микропроцессор является первым в мире 32-битным устройством на гибкой подложке, который может успешно функционировать в согнутом состоянии. Flex-RV был разработан в сотрудничестве с компанией Qamcom и учеными из Гарвардского университета.

Процессор изготовлен с использованием технологии тонкопленочных транзисторов, созданных из оксида индия-галлия-цинка, на гибкой полиимидной подложке.

Его толщина составляет менее 80 мкм, включая печатную плату. В ходе демонстрации устройство было обернуто вокруг карандаша с радиусом изгиба менее 5 мм и продолжало выполнять команды без сбоев.

Flex-RV оснащен встроенным ускорителем машинного обучения и потребляет менее 6 мВт энергии. Его стоимость при производстве составляет менее 1 доллара.

Разработчики уверены, что этот гибкий и доступный процессор с поддержкой машинного обучения создаст новые возможности для применения в таких сферах, как носимая электроника, товары повседневного спроса и одноразовое медицинское оборудование.