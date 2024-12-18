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Ученые изобрели пьезоэлектрический сборщик энергии для носимых устройств

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Исследователи из Департамента робототехники и мехатроники в DGIST создали трехмерный пьезоэлектрический сборщик энергии, который преобразует движения тела в электричество. Устройство, подходящее для носимых гаджетов, можно прикрепить к коже или одежде.

Ученые изобрели пьезоэлектрический сборщик энергии для носимых устройств

Основой работы является пьезоэлектрический эффект, позволяющий генерировать электрическую энергию от механических воздействий.

В разработке использован цирконат-титанат свинца (PZT), который обеспечил высокую энергоэффективность. Ученые решили проблемы хрупкости PZT, создав нечувствительный к деформациям материал, и улучшили конструкцию электродов.

Тесты подтвердили стабильность работы устройства при различных нагрузках. Новая технология, которая оказалась в 280 раз эффективнее традиционных аналогов, открывает перспективы для автономных носимых устройств после коммерциализации.

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