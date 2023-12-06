Ученые из ВятГУ создали новый алгоритм для распознавания человека

Ученые из ВятГУ представили новый алгоритм распознавания, который позволяет использовать рисунок вен на ладони для аутентификации. Эта технология была разработана, основываясь на том, что у каждого человека уникальный рисунок сосудистого русла подкожных вен. Принцип работы этого метода заключается в использовании инфракрасной камеры для фотографирования внешней или внутренней части руки. Благодаря поглощению инфракрасного излучения гемоглобином, рисунок вен становится видимым на изображении.

Существующие оборудование в России, которое уже используется для идентификации по рисунку вен, может быть дорогостоящими для использования частными компаниями. Доцент кафедры радиоэлектронных средств ВятГУ Наталья Харина отметила, что предлагаемый ими метод является более экономически эффективным.