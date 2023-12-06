Главная » Новости

Ученые из ВятГУ создали новый алгоритм для распознавания человека

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Ученые из ВятГУ представили новый алгоритм распознавания, который позволяет использовать рисунок вен на ладони для аутентификации. Эта технология была разработана, основываясь на том, что у каждого человека уникальный рисунок сосудистого русла подкожных вен. Принцип работы этого метода заключается в использовании инфракрасной камеры для фотографирования внешней или внутренней части руки. Благодаря поглощению инфракрасного излучения гемоглобином, рисунок вен становится видимым на изображении.

Существующие оборудование в России, которое уже используется для идентификации по рисунку вен, может быть дорогостоящими для использования частными компаниями. Доцент кафедры радиоэлектронных средств ВятГУ Наталья Харина отметила, что предлагаемый ими метод является более экономически эффективным.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.