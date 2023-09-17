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Ученые из Техаса изобрели тату с биосенсорами, помогающие следить за здоровьем

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На рынке появились инновационные умные татуировки с встроенными неинвазивными датчиками, позволяющие отслеживать показатели здоровья человека и предупреждать о рисках, таких как инфаркт и инсульт.

Одним примером является «нано-тату краска с обратным излучением», разработанная турецкими учёными. Она передаёт данные без контакта с кожей.

Учёные из Техасского университета создали растягивающуюся электронную плёнку с датчиками и батареей для мониторинга сердечно-сосудистой системы методами ЭКГ и СКГ.

Постоянный мониторинг позволяет рано обнаруживать риски и проводить более глубокий анализ состояния здоровья по полученным данным. Это открывает новые возможности для персонального контроля здоровья.

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