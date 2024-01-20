Ученые из США разработали быстрых и умеющих ходить по воде роботов

Ученые продолжают исследования и работают над созданием микробатарей или других источников питания, чтобы сделать этих роботов полностью автономными.

Важной особенностью этих микророботов стали их приводы, которые весят менее миллиграмма. С помощью сплава с памятью формы, который изменяет свою конфигурацию при нагревании и возвращается в первоначальное состояние, удалось создать невероятно прочные двигатели без движущихся или вращающихся деталей.

Научные исследователи из Университета штата Вашингтон создали удивительных роботов, которые являются самыми маленькими, легкими и быстрыми на сегодняшний день. Их новаторские разработки были представлены на Международной конференции по интеллектуальным роботам и системам, пишет «Газета.ру».

Эти микророботы, выполненные в форме жуков и водомерок, поражают своими характеристиками. Вес первого устройства составляет всего восемь миллиграммов, а второго — 55 миллиграммов. При этом обе машины способны передвигаться со скоростью около шести миллиметров в секунду как по земле, так и по воде.

Приводы этих роботов состоят из двух крошечных проволок диаметром всего 0,0025 сантиметра. Путем нагревания и охлаждения тока микророботы способны выполнять движения конечностей со скоростью до 40 раз в секунду. В ходе предварительных испытаний микропривод смог поднять вес, превышающий его собственную массу, в 150 раз.