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Учёные из Швейцарии тайно тестировали ИИ на пользователях Reddit

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Исследователи из Цюрихского университета подверглись критике за проведение тайного эксперимента на платформе Reddit с использованием чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

По данным источника, учёные разрабатывали виртуальных пользователей, которые участвовали в обсуждениях на спорные темы. Боты выдавали себя за реальных людей: среди созданных образов были жертва изнасилования, преуменьшавшая свою травму, мужчина, выступавший против движения Black Lives Matter, а также психолог, утверждавший, что чрезмерная опека родителей делает женщин уязвимыми.

Главный юрисконсульт Reddit Бен Ли заявил, что руководство платформы и модераторы не были предупреждены о проведении исследования. Эксперимент проводился без согласия пользователей, что вызвало волну недовольства в сообществе.

В ответ на критику представители университета сообщили, что действовали этично и открыто. Университетская комиссия по этике подтвердила, что эксперимент не нанёс значительного вреда участникам. Тем не менее вопрос о допустимости использования скрытых методов исследования в социальных сетях остаётся открытым.

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