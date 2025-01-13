Ученые из Санкт-Петербурга создали прочный обод колес с помощью 3D-печати

Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали обод колеса с использованием технологии электродугового выращивания. Обод оказался прочнее традиционных литых дисков, что может значительно повысить безопасность водителей.

Проблема повреждений колес при попадании в ямы знакома многим водителям. Российские инженеры решили создать экспериментальный обод из алюминиевой проволоки марки 5556. С помощью 3D-печати и электрической дуги они смогли изготовить прочные заготовки.

В процессе работы использовался роботизированный механизм, который плавил проволоку и создавал обод слоя за слоем.

Исследования показали, что новый обод прогибается на 4 мм меньше под нагрузкой по сравнению с литыми дисками. Кроме того, колесо с новым ободом сохраняло остаточное давление, что делает его более безопасным в эксплуатации.

При этом себестоимость нового обода сопоставима с традиционными методами производства, но уровень безопасности значительно выше. Такие разработки в мире пока не имеют аналогов.

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