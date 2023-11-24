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Ученые из Новосибирска разработали антенну, раздающую «персональный Wi-Fi»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГУ НЭТИ) разработали модель антенных решеток, использующих систему MIMO (Multiple Input Multiple Output). Об этом сообщил Вадим Соколов, один из разработчиков с факультета радиотехники и электроники кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств, передает агентство «Интерфакс».

Данная разработка позволяет выбирать антенну для определенного пользователя и предоставлять Wi-Fi именно ему. Это означает, что модель антенных решеток может направлять сигнал на определенную улицу или область, увеличивая радиус его распространения.

Система MIMO, которая применяется в этой разработке, обычно используется в беспроводных Wi-Fi роутерах для повышения пропускной способности сети. Она позволяет использовать несколько антенн для передачи и приема данных, увеличивая скорость и надежность беспроводного соединения.

Это изобретение открывает новые возможности для предоставления беспроводного интернета на улицах и в публичных местах, позволяя направлять сигнал Wi-Fi на конкретные области и обеспечивать более стабильное подключение для пользователей.

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