ТАСС: В России создали робота для борьбы с борщевиком

Ученые из Юго-западного государственного университета в Курске получили патент на новое изобретение, которое поможет бороться с сорняком Сосновского, известным как борщевик.

Они предлагают использовать СВЧ-излучение для уничтожения этого сорняка. Для этой цели они разработали роботизированный комплекс с генератором микроволн, установленным на гусеничном шасси. Оператор будет управлять этим комплексом.

Основная задача разработчиков заключается в создании альтернативы пестицидам для уничтожения борщевика. Они уже создали прототип роботизированного комплекса и провели полевые испытания, чтобы оценить его эффективность.

Планируется сократить время воздействия микроволн, чтобы повысить продуктивность. Кроме того, их целью является полная автоматизация комплекса с помощью системы искусственного интеллекта.

Робот будет оснащен техническим зрением, что позволит ему анализировать визуальную информацию на месте работы. Он сможет идентифицировать целевые объекты через онлайн-сервисы и обрабатывать их автономно по заданному маршруту.

Для работы в зонах с плохим интернет-сигналом предусмотрен режим офлайн, где робот будет определять сорняк от культурных растений с помощью собственной базы данных.

Разработчики отмечают, что материал, образующийся после обработки СВЧ, может быть использован в качестве удобрения. Эта новая универсальная технология не только эффективна и безопасна для борьбы с сорняками, но также может применяться для уничтожения других видов сорных растений и вредоносных насекомых, включая тех, которые обитают в почве.

Источник: ТАСС.