Учёные нашли способ хакеров воровать данные с компьютера по шуму монитора

Специалисты из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) обнаружили новый способ кражи данных через компьютерный монитор. Исследование опубликовано на сайте arXiv.

Ученый Мордехаем Гури объяснил, что ЖК-мониторы издают еле слышимый шум из-за колебаний внутренних компонентов. Этот звук напрямую связан с изображением на экране. Злоумышленники могут использовать специальное программное обеспечение для кражи данных.

Метод, названный PIXHELL, требует наличия взломанного ноутбука или смартфона в радиусе двух метров от целевого компьютера. Устройство может записывать звуки от экрана и интерпретировать их, извлекая изображения с конфиденциальной информацией.

ЖК-мониторы создают шум в диапазоне 0-22 килогерца, что делает атаку особенно скрытной, так как человеческое ухо слышит звуки от 20 герц до 20 килогерц. Используя PIXHELL, взломанный девайс может получать данные со скоростью до 20 бит в секунду.