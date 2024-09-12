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Учёные нашли способ хакеров воровать данные с компьютера по шуму монитора

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Специалисты из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) обнаружили новый способ кражи данных через компьютерный монитор. Исследование опубликовано на сайте arXiv.

Учёные нашли способ хакеров воровать данные с компьютера по шуму монитора

Ученый Мордехаем Гури объяснил, что ЖК-мониторы издают еле слышимый шум из-за колебаний внутренних компонентов. Этот звук напрямую связан с изображением на экране. Злоумышленники могут использовать специальное программное обеспечение для кражи данных.

Метод, названный PIXHELL, требует наличия взломанного ноутбука или смартфона в радиусе двух метров от целевого компьютера. Устройство может записывать звуки от экрана и интерпретировать их, извлекая изображения с конфиденциальной информацией.

ЖК-мониторы создают шум в диапазоне 0-22 килогерца, что делает атаку особенно скрытной, так как человеческое ухо слышит звуки от 20 герц до 20 килогерц. Используя PIXHELL, взломанный девайс может получать данные со скоростью до 20 бит в секунду.

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