Ученые из Испании назвали два вида орехов, которые снижают риск деменции

Многие из нас боятся старости, и чаще всего этот страх связан с возможностью потери умственных способностей. Старческое слабоумие, или деменция, является одной из наиболее страшных перспектив в пожилом возрасте. Однако исследователи утверждают, что стиль жизни и правильное питание могут значительно повлиять на вероятность возникновения когнитивных расстройств. Недавнее исследование, проведенное учеными из Испании и Уругвая, показало, что регулярное потребление орехов может снизить риск деменции.

Суть исследования

Для изучения связи между потреблением орехов и развитием деменции ученые использовали данные британского биобанка — крупной базы данных здравоохранения, которая отслеживает здоровье более полумиллиона человек. В исследовании приняли участие 50 386 людей в возрасте от 40 до 70 лет, у которых не было диагностировано старческое слабоумие. На основе анкетирования ученые оценивали частоту потребления орехов среди участников, после чего разделили их на три группы:

Те, кто не ел орехи. Те, кто съедал около одной горсти орехов в день. Те, кто употреблял более одной горсти орехов ежедневно.

Что узнали ученые

По завершении исследования у 1422 участников была диагностирована деменция. Ученые проанализировали данные и пришли к следующим выводам:

Регулярное потребление орехов снижает риск развития деменции на 12%.

Этот эффект оставался стабильным, даже после учета таких факторов, как пол, возраст, индекс массы тела (ИМТ), уровень образования и образа жизни.

Особенно заметный эффект был у тех, кто съедал около одной горсти орехов в день, что подтверждает важность регулярности и умеренности в потреблении этих полезных продуктов.

Что еще следует учитывать?

Врачи советуют обратить внимание на миндаль и кешью, так как эти орехи оказывают наибольшее благоприятное влияние на здоровье мозга. Также важно выбирать несоленые орехи, чтобы избежать чрезмерного потребления натрия, который может навредить сосудистой системе.

Тем не менее, не стоит полагаться только на орехи. Ученые отметили, что максимальную пользу от употребления орехов получают те, кто сочетает это с другими здоровыми привычками: регулярной физической активностью, отказом от курения, здоровым режимом сна и умеренным потреблением алкоголя.

Таким образом, простая привычка включать орехи в рацион может стать важной частью профилактики деменции, особенно в сочетании с другими мерами для поддержания общего здоровья.