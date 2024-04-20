Ученые из Австрии разработали дрон, который летает исключительно на энергии Солнца

Ученые из Австрии разработали миниатюрный беспилотный дрон, способный летать исключительно на солнечной энергии. Их достижение заключается в создании ультратонких солнечных панелей, толщиной менее 2,5 микрометров, изготовленных из редкого минерала под названием перовскит. Для обеспечения дополнительной прочности, панели покрываются тонкой пленкой из оксида алюминия.

Прототип дрона оснащен 24 модулями солнечных панелей, размещенными на его корпусе и занимающими всего 1 квадратный сантиметр. Каждый модуль обладает массой менее 1 миллиграмма, что составляет менее 5% от общей массы дрона. Благодаря этим маленьким и легким панелям, дрон получает достаточное количество солнечной энергии для обеспечения своего полета.

Ученые отмечают, что их разработка получила высокое соотношение мощности к массе в 44 Вт/г. Этот показатель значительно превышает средние значения обычных солнечных батарей, которые обычно имеют соотношение всего лишь 0,03 Вт/г. Эта инновационная технология может быть применена не только в беспилотных дронах, но и в других компактных устройствах, позволяя им использовать солнечную энергию для своей работы.

Несмотря на успешные результаты, разработка находится пока на стадии тестирования, и точная дата ее внедрения в массовое производство пока неизвестна.

Источник: hi-tech.mail