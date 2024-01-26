Ученые доказали: Смарт-часы и фитнес-браслеты не делают людей спортивнее

Исследования, проведенные специалистами из Medical Xpress, показали, что покупка смарт-часов и фитнес-браслетов не всегда стимулирует людей к занятию спортом. На самом деле, носимые гаджеты могут вызывать демотивацию и раздражение у тех, кто хочет быть активным.

Первое исследование, проведенное в 2022 году, выявило, что использование фитнес-браслетов приводит к снижению уровня активности и энтузиазма у большинства спортсменов. Это означает, что люди, которые носят эти гаджеты, становятся менее активными и теряют интерес к занятиям спортом.

Второе исследование, проведенное в 2016 году, включало две группы взрослых людей с избыточным весом. Обе группы придерживались одинаковой диеты и выполняли одинаковое количество упражнений. Однако, первая группа записывала свою активность с помощью смарт-часов, а вторая группа вела записи самостоятельно. После определенного периода времени были проанализированы результаты обеих групп.

Результаты исследования показали, что участники, использующие гаджеты, практически не снижали свой вес в течение двух лет, в то время как участники без носимых устройств теряли гораздо больше килограммов.

Ученые объясняют это тем, что носимые гаджеты могут лишить людей ощущения контроля над своими достижениями. Когда люди приобретают спортивные устройства, они подсознательно начинают полагаться на них и думают, что их результаты зависят от гаджета, а не от собственных действий.

Кроме того, люди, использующие гаджеты, часто начинают заниматься спортом не для себя, а чтобы достичь определенных целей активности или получить похвалу от устройства. В то же время, гаджет начинает указывать на недостатки, такие как недостаточное количество сожженных калорий, длительное сидение или недостаточное количество шагов. Вместо того чтобы стремиться достичь своих собственных целей, большинство пользователей просто бросают занятия спортом.

Таким образом, хотя носимые гаджеты могут быть полезными для отслеживания активности и установления целей, они также могут вызывать негативные эмоции и демотивацию в занятии спортом. Важно найти баланс и использовать эти устройства как инструменты, а не полностью полагаться на них для достижения спортивных целей.