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Ученые доказали, что гаджеты способны следить за людьми с помощью датчиков

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Инженеры с Массачусетского технологического института (MIT) опубликовали исследование в журнале Science Advances, в котором они описывают новую возможность гаджетов отслеживать пользователей с помощью сенсоров.

Ученые обнаружили, что хакеры могут использовать датчики освещенности в умных гаджетах, таких, как смартфоны, планшеты и компьютеры, чтобы получить доступ к личным данным и нанести ущерб пользователям.

В исследовании был выбран планшет Samsung Galaxy View2, который помимо фронтальной камеры также имеет датчики освещенности. С помощью изменения программного обеспечения этих датчиков исследователи смогли распознавать силуэты людей, их жесты и даже данные, вводимые с помощью сенсорной клавиатуры.

Хотя взлом датчиков освещенности технически сложен, он теоретически возможен. Вместо заклеивания этих датчиков вместе с веб-камерой, ученые предлагают производителям защитить их от взлома и ограничить доступ сторонних приложений к этой функциональности.

Это поможет предотвратить возможное использование датчиков для несанкционированного отслеживания пользователей и кражи их личных данных, пишет Лента со ссылкой на статью в журнале Science Advances.

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