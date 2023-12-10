Ученые: более 4 часов использования смартфона вредят психике подростков

Ученые из Медицинского центра Университета Ханьян в Южной Корее провели исследование, в котором были проанализированы данные 54 809 подростков. Исследование показало связь между временем использования смартфона и негативными последствиями для психического здоровья.

Особенно выраженные негативные последствия наблюдались у подростков, которые использовали смартфоны более 4 часов в день. В этой группе было выше риска развития стресса на 16%, депрессии на 22% и проблем со сном на 17% по сравнению с теми, кто проводил меньше времени за смартфоном.

Также было обнаружено, что подростки, которые использовали смартфоны от 2 до 4 часов в день, также демонстрировали признаки чрезмерной зависимости от гаджетов. Однако у них не наблюдалось других негативных последствий для здоровья, в отличие от тех, кто не пользовался смартфонами.

Кроме того, у подростков, которые проводили более 4 часов за смартфонами, была в два раза большая вероятность развития зависимости от них, а также на 9% больше вероятность ожирения.