Уборщики случайно нашли два самых первых в мире ПК, позже их показали на выставке

При уборке дома в Лондоне фирмой Just Clear были обнаружены два первых в мире настольных компьютера Q1, выпущенных в 1972 году. Эти редкие модели были найдены скрытыми под коробками, и сотрудники компании решили придержать их, пока не смогут выяснить больше информации о них.

Узнав о находке, босс Just Clear Брендан О’Ши обратился за помощью к компьютерному эксперту, который подтвердил, что эти модели Q1 были первыми в мире полностью интегрированными настольными компьютерами, работающими на однокристальном микропроцессоре. Эти компьютеры, больше напоминающие пишущие машинки, были известны своим высоким качеством сборки, уникальным дизайном и неоново-оранжевым плазменным дисплеем. Они были произведены корпорацией Q1 в США, и лишь немногие из них были завезены в Великобританию.

Сейчас эти два компьютера Q1 представлены на технологической выставке в Кингстонском университете в Суррее. Брендан О’Ши поделился своим восторгом от этой редкой находки, отметив, что их команды находят различные ценные предметы при уборке домов, но никогда не ожидали найти нечто такое важное для области технологий и истории вычислительной техники.

Выставка включает в себя 60 различных машин, которые изменили нашу жизнь, такие как Atari, Sinclair ZX81, ZX Spectrum, Sinclair QL, BBC Micro, Acorn Electron, Amstrad, Commodore и Dragon 32. Культовые компьютеры Q1были проданы после окончания выставки.

Мистер О’Ши отметил, что без Q1 Corporation не существовало бы персональных компьютеров, компьютеров Mac, а также телефонов Apple и Android.

Первые пионеры в области компьютерной техники в 1970-х и 1980-х годах заложили основу для современных устройств, которые мы так широко используем в повседневной жизни.