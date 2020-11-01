Ubisoft отозвала статью об обратной совместимости PlayStation 5 из-за «неточностей»

День назад Ubisoft опубликовала статью, в которой объявляла, что ряд ее игр Assassin’s Creed не будут иметь обратной совместимости на PlayStation 5 по нераскрытым причинам. Теперь статья была удалена из-за «неточностей».

«Большая часть нашего прошлого каталога игр будет иметь обратную совместимость между консолями следующего и текущего поколения, за некоторыми исключениями», — написала Ubisoft в теперь уже удаленной статье. Издатель сказал, что в следующие игры нельзя будет играть на PS5 (но не сказал почему):

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack

Assassin’s Creed Chronicles: India

Assassin’s Creed Chronicles: China

Assassin’s Creed Chronicles: Russia

Risk

Star Trek: Bridge Crew

Werewolves Within

Space Junkies

Спустя всего несколько часов представитель Ubisoft предоставил Гемацу следующее заявление:

Мы удалили статью Ubisoft Connect и сообщение на форуме относительно обратной совместимости, так как могут быть неточности, связанные с играми Ubisoft, которые будут воспроизводиться на PS5.

За последние несколько месяцев Ubisoft обнаружила, что в ряде случаев редактирует и извлекает статьи из-за неточной информации. Команда издателя в социальных сетях только поспособствовала его сбивающим с толку сообщениям об играх следующего поколения.

В июле Ubisoft заявила, что Far Cry 6 будет предлагать 4K только на Xbox One X и Xbox Series X, а позже пришлось уточнить, что 4K будет поддерживаться также на PS4 Pro и PS5 . Совсем недавно издатель написал, что Assassin’s Creed Valhalla будет поддерживать 4K / 60 кадров в секунду на PS5, но, как сообщается, сообщил DualShockers, что версия для PS5 будет поддерживать «апскейлинг» 4K ​​- о чем он не упоминал ни в одном из своих официальных пресс-релизов.