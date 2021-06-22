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У жителей США упали зарплаты из-за искусственного интеллекта

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Всему виной максимальной возможная автоматизация труда.

Многие компании стали чаще использовать искусственный интеллект в разных сферах, что позволяет им работать эффективнее и быстрее.

При этом автоматизация труда негативно сказывается на доходах людей среднего и рабочего класса, что выяснило Национального бюро экономических исследований США.

В их исследовании говорится, что в период с 1980 года размер заработной платы сократился на 50-70%. Это связали с использованием методов ИИ.

Многие специалисты уверены, что это только начало и проблема будет серьезной.

Другое исследование ранее показало, что автоматизация станет причиной того, что уже к 2025 году без работы останется около 85 млн человек. Только в следующие десять лет в банковской индустрии перестанет существовать 200 тыс. рабочих мест.

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