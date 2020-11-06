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У Xbox Series S доступно 364 ГБ хранилища из 512 ГБ

06.11.2020 08:55

Microsoft еще не выпустила официально последние модели Xbox Series X и S, но уже многое известно об этих моделях, включая их дизайн, характеристики и даже ожидаемые цены. Что ж, появилась еще одна деталь относительно более дешевой Xbox Series S, и она вызывает удивление.

У Xbox Series S доступно 364 ГБ хранилища из 512 ГБ

Пользователь Reddit, который утверждал, что получил серию Xbox S за неделю до официального релиза поделился шокирующей деталью — у консоли доступно только с 364GB дискового пространства.

На бумаге консоль на самом деле имеет 512 ГБ памяти, но, по всей видимости, не все хранилище будет доступно пользователям. Это вызывает беспокойство из-за того, что в Series S нет дисковода, что означает, что вы можете использовать консоль, только установив цифровую копию игры, в которую хотите играть. Размер хранилища дает пользователям возможность установить одну или две игры до того, как закончится место для хранения. Несколько комментаторов в ветке заметили, что 364 ГБ доступного хранилища едва хватает для установки Call of Duty: Modern Warfare на консоль. Тем не менее, вы можете получить отдельный жесткий диск, но это сэкономит вам дополнительные деньги из вашего кошелька. Однако мы не можем подтвердить эту информацию, поэтому перед заключением лучше подождать, пока она официально не начнется.

Ожидается, что и Series X, и Series S будут запущены 10 ноября, а ранее объявленная высокопроизводительная Series X будет продаваться по цене 499 долларов. Как сообщалось ранее, Series S (под кодовым названием Lockhart) предназначена для игр следующего поколения в меньшем и более дешевом корпусе с меньшей мощностью графического процессора и меньшим разрешением, чем Series X. Ожидается, что консоль будет иметь поддержку 1440p, трассировку лучей. и SSD на 512 ГБ.

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