WhatsApp продолжает обрастать полезными функциями, ведь каждый месяц популярный во всем мире мессенджер получает различные улучшения и скоро пользователи смогут переносить историю чатов с Android на iPhone.

Когда именно новая функция станет доступна неизвестно, но ее появление ожидается в ближайшее время.

Напомним, проблема с переносом истории чатов была связана с тем, что на iPhone они сохраняются в iCloud, а на Android в Google Диске.

Как разработчики решили проблему работы с разными облачными хранилищами пока не известно, но на презентации новой функции они скорее всего расскажут об этом.