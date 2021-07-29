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В WhatsApp появится новая функция, которую пользователи ждали давно

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WhatsApp продолжает обрастать полезными функциями, ведь каждый месяц популярный во всем мире мессенджер получает различные улучшения и скоро пользователи смогут переносить историю чатов с Android на iPhone.
Когда именно новая функция станет доступна неизвестно, но ее появление ожидается в ближайшее время.

Напомним, проблема с переносом истории чатов была связана с тем, что на iPhone они сохраняются в iCloud, а на Android в Google Диске.

Как разработчики решили проблему работы с разными облачными хранилищами пока не известно, но на презентации новой функции они скорее всего расскажут об этом.

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