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У владельцев айфонов заблокировалось приложение Сбера

Автор На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

Клиенты банка, в сети сообщили о проблеме с доступом к мобильному приложению Сбербанка после его обновления на iPhone.

Многие клиенты Сбербанка получили уведомление с предложением скачать новую версию банковского клиента из App Store. Но после его установки на смартфон, у некоторых прекратила работать предыдущая версия приложения.

Также было много жалоб, что вместо «Учет Онлайн» скачивается приложение для ведения долгов. По этому поводу было много жалоб.

Служба поддержки Сбербанка рекомендовала отключить VPN, если он включен, или произвести повторную установку программы.

Также пресс-служба Сбербанка выпустила предупреждение в котором указано, что «Сбербанк Онлайн» и СБОЛ будут заблокированы в 2024 году.

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