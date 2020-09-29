Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба социальной сети, отметив, что новая возможность позволит пользователям проще связываться с необходимыми людьми, которых нет в списке друзей.

У соцсети «ВКонтакте» появился собственный мессенджер. В частности, разработчики преобразовали раздел Сообщения в «Мессенджер».

Там теперь появилась возможность писать человеку по номеру телефона. Считается, что новая возможность позволит упростить жизнь пользователей, если необходимо связаться с человеком, которого нет в списке друзей.

Но при этом отмечается, что общение будет возможным только при согласии второго участника.