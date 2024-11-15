У Соломоновых островов найден гигантский коралл-рекордсмен

Экспедиция National Geographic Pristine Seas сделала уникальное открытие в юго-западной части Тихого океана, обнаружив гигантский коралл у Соломоновых островов, размером с два футбольных поля. Это одно из крупнейших морских существ, когда-либо найденных человеком, сообщает *The Independent*.

В октябре исследовательское судно обнаружило коричневый холм коралла вида *Pavona clavus*, шириной 34 метра и длиной 32 метра. Этот коралл является единым организмом, состоящим из почти миллиарда полипов, которые функционируют как целое. По размеру находка почти в три раза превосходит предыдущий рекорд.

Учитывая медленный рост кораллов, ученые считают, что возраст этого гиганта составляет не менее 300 лет. Энрик Сала, основатель проекта Pristine Seas, отметил, что это открытие сравнимо с обнаружением самого высокого дерева на планете.

Несмотря на изменения в окружающей среде, коралл продолжает расти, несмотря на глобальное потепление океана. Однако ученые выражают обеспокоенность его будущим из-за повышения кислотности океанских вод, вызванного климатическими изменениями.

Ману Сан Феликс, океанограф проекта, подчеркнул, что генетический код полипов содержит информацию о выживании в различных климатических условиях. Коралловый ученый Эрик Браун назвал находку лучом надежды, отметив, что этот крупный коралл продолжает развиваться в более глубоких водах, несмотря на деградацию мелководных рифов.