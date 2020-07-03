Ранее о возможном выпуске такой версии сообщали инсайдеры, но теперь упоминание о модели обнаружили в коде новой сборки MIUI 12.

То есть теперь можно говорить уверенно, что у смартфона Redmi K30 появится модификация K30Ultra, которая, как ожидается, будет новым хитом продаж на рынке.

В этом смартфоне будет установлен процессор от MediaTek. Предположительно речь идет о чипе Dimensity 1000 (MT6889).

Также аппарату приписывают экран с частотой обновления 120 или 144 Гц, батарею на 4 500 мАч, а также основную камеру с главным датчиком и зарядку на 33 Вт.

Другие подробности о новой модели смартфона пока неизвестны.