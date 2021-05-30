У SIM-карт с российским шифрованием уже появились первые пользователи

SIM-карт пока немного — всего несколько сотен, но в конце года их может стать значительно больше.

В России приступили к тестированию защищённых SIM-карт с шифрованием, которые работают на базе виртуального оператора «Воентелеком».

Он уже внедрил в сеть специальный модуль шифрования, который полностью разработан российскими специалистами.

Защищенная SIM-карта позволяет запускать новые сервисы, включая квалифицированную электронную подпись и автоматическое заполнение данных.

Помимо этого, SIM-карты позволяет проводить полную идентификацию пользователя. SIM-карты с шифрованием в дальнейшем могут стать обязательными при развитии 5G, но единственный их недостаток в том, что ее нельзя продавать в обычных салонах связи и вывозить за границу.

Помимо этого, криптографические ключи SIM-карты нужно перевыпускать каждые 15 месяцев.