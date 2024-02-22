Microsoft выпустила принудительное обновление до Windows 23H2

Microsoft объявила о планах автоматического обновления совместимых компьютеров до версии Windows 11 23H2.

В основном, обновление будет принудительно устанавливаться на компьютеры, работающие на Windows 11 21H2. Поддержка данной версии завершилась 10 октября 2023 года.

Представители Microsoft напомнили, что техническая поддержка версии 23H2 будет доступна до 11 ноября 2025 года. Обновление будет производиться поэтапно, а для более плавного процесса обновления был запущен ИИ.

Некоторые журналисты высказали опасения, что принудительное обновление может вызвать недовольство у пользователей Windows 11 21H2.

Они отметили, что проблемы с исправлениями и обновлениями являются обычным явлением, и пользователи могут предпочесть оставаться на стабильной версии операционной системы, с которой они уже знакомы.