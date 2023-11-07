Главная » Новости

У нового Xiaomi 14 найден серьёзный недостаток камеры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Евгений Макаров, главный редактор портала Mobiltelefon, сообщил о проблеме запотевания камеры нового флагманского смартфона Xiaomi 14. Он опубликовал фотографию, на которой видно запотевшую камеру устройства. Проблема была обнаружена во время тестирования камеры на улице.

Пока неизвестно, является ли это массовым явлением и с чем оно связано. Вероятно, конденсат на линзе камеры Xiaomi 14 образовался из-за низкой температуры окружающей среды. Ранее аналогичная проблема была замечена у флагманов Xiaomi 12, которые были представлены в конце 2021 года.

В 2022 году, сразу после появления сообщений о запотевании камеры Xiaomi 12, представители бренда заявили, что проблема возникает только у российских блогеров, а в Китае, где смартфоны были представлены, таких случаев не было зарегистрировано.

Позднее выяснилось, что проблему с запотеванием камеры можно решить, «прогревая» смартфоны с извлеченной из них SIM-картой. Некоторые пользователи нагревали новые устройства на обогревателях, а другие запускали требовательные игры и бенчмарки. В какой-то момент внутри смартфона образовывалась влага, которая при нагреве испарялась и создавала конденсат.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.