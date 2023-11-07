У нового Xiaomi 14 найден серьёзный недостаток камеры

Евгений Макаров, главный редактор портала Mobiltelefon, сообщил о проблеме запотевания камеры нового флагманского смартфона Xiaomi 14. Он опубликовал фотографию, на которой видно запотевшую камеру устройства. Проблема была обнаружена во время тестирования камеры на улице.

Пока неизвестно, является ли это массовым явлением и с чем оно связано. Вероятно, конденсат на линзе камеры Xiaomi 14 образовался из-за низкой температуры окружающей среды. Ранее аналогичная проблема была замечена у флагманов Xiaomi 12, которые были представлены в конце 2021 года.

В 2022 году, сразу после появления сообщений о запотевании камеры Xiaomi 12, представители бренда заявили, что проблема возникает только у российских блогеров, а в Китае, где смартфоны были представлены, таких случаев не было зарегистрировано.

Позднее выяснилось, что проблему с запотеванием камеры можно решить, «прогревая» смартфоны с извлеченной из них SIM-картой. Некоторые пользователи нагревали новые устройства на обогревателях, а другие запускали требовательные игры и бенчмарки. В какой-то момент внутри смартфона образовывалась влага, которая при нагреве испарялась и создавала конденсат.