У некоторых владельцев iPhone 13 не работает разблокировка с помощью Apple Watch

Функция разблокировки с помощью Apple Watch не работает для некоторых новых владельцев iPhone 13, при попытке ее включения отображается сообщение об ошибке …
Эта функция была представлена еще в апреле в качестве удобного обходного пути для разблокировки iPhone с маской для лица .
Чтобы включить функцию разблокировки с помощью Apple Watch, откройте приложение «Настройки» на iPhone и найдите параметр «Face ID и пароль». После того, как вы перевернете этот переключатель, ваши Apple Watch смогут аутентифицировать ваш iPhone при соблюдении следующих условий:
- Face ID определяет маску
- Ваши Apple Watch рядом
- Ваши Apple Watch на вашем запястье
- Ваши Apple Watch разблокированы
- На ваших Apple Watch включен пароль
Как только вы включите эту функцию, ваш iPhone автоматически разблокируется вместе с Apple Watch, когда вы в следующий раз наденете маску для лица. Когда ваш iPhone разблокируется, вы получите тактильное уведомление на Apple Watch о том, что ваш iPhone был разблокирован с помощью Apple Watch. Также есть возможность быстро «заблокировать iPhone» прямо из уведомления Apple Watch.
Попытка включить его приводит к сообщению об ошибке:
Невозможно связаться с Apple Watch. Убедитесь, что ваши Apple Watch разблокированы и находятся на вашем запястье, а ваш iPhone разблокирован.
Учитывая, что это, по-видимому, широко распространенная проблема, похоже, что это может быть ошибка, которую Apple необходимо исправить с помощью обновления iOS.