У некоторых владельцев iPhone 13 не работает разблокировка с помощью Apple Watch

Функция разблокировки с помощью Apple Watch не работает для некоторых новых владельцев iPhone 13, при попытке ее включения отображается сообщение об ошибке …

Эта функция была представлена ​​еще в апреле в качестве удобного обходного пути для разблокировки iPhone с маской для лица .

Чтобы включить функцию разблокировки с помощью Apple Watch, откройте приложение «Настройки» на iPhone и найдите параметр «Face ID и пароль». После того, как вы перевернете этот переключатель, ваши Apple Watch смогут аутентифицировать ваш iPhone при соблюдении следующих условий: Face ID определяет маску

Ваши Apple Watch рядом

Ваши Apple Watch на вашем запястье

Ваши Apple Watch разблокированы

На ваших Apple Watch включен пароль Как только вы включите эту функцию, ваш iPhone автоматически разблокируется вместе с Apple Watch, когда вы в следующий раз наденете маску для лица. Когда ваш iPhone разблокируется, вы получите тактильное уведомление на Apple Watch о том, что ваш iPhone был разблокирован с помощью Apple Watch. Также есть возможность быстро «заблокировать iPhone» прямо из уведомления Apple Watch.

Попытка включить его приводит к сообщению об ошибке:

Невозможно связаться с Apple Watch. Убедитесь, что ваши Apple Watch разблокированы и находятся на вашем запястье, а ваш iPhone разблокирован.

Учитывая, что это, по-видимому, широко распространенная проблема, похоже, что это может быть ошибка, которую Apple необходимо исправить с помощью обновления iOS.