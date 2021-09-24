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У некоторых владельцев iPhone 13 не работает разблокировка с помощью Apple Watch

У некоторых владельцев iPhone 13 не работает разблокировка с помощью Apple Watch
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Функция разблокировки с помощью Apple Watch не работает для некоторых новых владельцев iPhone 13, при попытке ее включения отображается сообщение об ошибке …

Эта функция была представлена ​​еще в апреле в качестве удобного обходного пути для разблокировки iPhone с маской для лица .

Чтобы включить функцию разблокировки с помощью Apple Watch, откройте приложение «Настройки» на iPhone и найдите параметр «Face ID и пароль». После того, как вы перевернете этот переключатель, ваши Apple Watch смогут аутентифицировать ваш iPhone при соблюдении следующих условий:

  • Face ID определяет маску
  • Ваши Apple Watch рядом
  • Ваши Apple Watch на вашем запястье
  • Ваши Apple Watch разблокированы
  • На ваших Apple Watch включен пароль

Как только вы включите эту функцию, ваш iPhone автоматически разблокируется вместе с Apple Watch, когда вы в следующий раз наденете маску для лица. Когда ваш iPhone разблокируется, вы получите тактильное уведомление на Apple Watch о том, что ваш iPhone был разблокирован с помощью Apple Watch. Также есть возможность быстро «заблокировать iPhone» прямо из уведомления Apple Watch.

Попытка включить его приводит к сообщению об ошибке:

Невозможно связаться с Apple Watch. Убедитесь, что ваши Apple Watch разблокированы и находятся на вашем запястье, а ваш iPhone разблокирован.

Учитывая, что это, по-видимому, широко распространенная проблема, похоже, что это может быть ошибка, которую Apple необходимо исправить с помощью обновления iOS.

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